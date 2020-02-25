Черкесск, , 09:50 — REGNUM Начальник полиции одного из отделов МВД Карачаево-Черкесии, которого заподозрили в применении насилия по отношению к коллеге, стал фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по факту превышения должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

По данным следствия, 51-летний подозреваемый требовал от врио начальника следственного отделения согласовывать с ним процессуальные решения по проводимым следователями проверкам сообщений о преступлениях. Не добившись желаемого результата от сотрудника следствия, злоумышленник применил к нему насилие.

После произошедшего потерпевший обратился в службу собственной безопасности, в результате чего и было возбуждено уголовное дело. Между тем руководством республиканского МВД в отношении подозреваемого будет проведена служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.