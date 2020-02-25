Москва, , 09:09 — REGNUM Медицинский центр Елены Малышевой не всем по карману, «обычные пенсионеры» могут пойти в бесплатную поликлинику. Таким комментарием врач и телеведущая Малышева ответила в Instagram подписчице, которая посетовала на низкую пенсию своей матери.

Пользователь @oliga21 написала, что академик Юрий Беленков берёт за приём в центре Малышевой по 20 тыс. рублей. Однако у матери подписчицы пенсия составляет 23 тыс. рублей в месяц.

«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала женщина.

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.

«Там тоже работают прекрасные кардиологи», — добавила телеведущая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году скандал разразился вокруг одного из эфиров программы Малышевой «Жить здорово!», в котором говорилось о детях с умственной отсталостью.

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