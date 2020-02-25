Нинбо, Китай, , 08:56 — REGNUM В Восточном Китае гражданин Швеции китайского происхождения Гуй Миньхай приговорён к десяти годам тюремного заключения за шпионаж. Такое решение сегодня, 25 февраля, вынес суд средней ступени китайского города Нинбо в провинции Чжэцзян. Об этом сообщает газета Washington Post.

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Как следует из заявления суда, мужчина был признан виновным в «незаконной передаче разведывательных данных за границу». Кроме того, по решению суда он также на пять лет лишён всех политических прав.

Известно, что в течение многих лет натурализованный гражданин Швеции китайского происхождения Гуй Миньхай — публицист и издатель из Гонконга — распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии Китая. В октябре 2015 года он исчез во время отдыха в Таиланде. Считалось, что он был похищен китайским спецслужбами.

В 2018 году Миньхай был задержан полицией в следовавшем в Пекин поезде, где его сопровождали два шведских дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре года в Китае по подозрению в преступлениях против национальной безопасности были задержаны 14 граждан Японии. Девяти из них уже вынесены обвинительные приговоры.

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