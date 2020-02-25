Рим, , 08:59 — REGNUM В Италии из-за эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019, приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Об этом 25 февраля со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures сообщает издание Deadline.

В сообщении киностудии отмечается, что данное решение было принято «для безопасности актеров и съемочной группы».

Съемки картины проходили в Венеции под руководством режиссера Кристофера Маккуорри. Первый показ блокбастера был запланирован на 22 июля 2021 года. В фильме снимаются такие знаменитости, как Том Круз, Ребекка Фергюсон и Хейли Этвелл.

Напомним, в течение суток 24 февраля количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Гонконге увеличилось на семь человек. Всего на данный момент вирусом там инфицирован 81 человек, два человека скончались.

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