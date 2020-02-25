Владивосток, , 09:11 — REGNUM В Приморье празднуют Масленицу — в районах и городах края каждый день проходят тематические праздничные мероприятия — мастер-классы по изготовлению блинов, театрализованные представления, конкурсы и эстафеты, массовые гулянья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«1 марта во Владивостоке на центральной площади пройдёт масштабный концерт, раздача каши и блинов, тематические конкурсы, в числе которых «Петушиные бои», «Битва подушками», эстафета с Бабой-ягой, катание на снеговых лопатах и многое другое. По традиции Масленичную неделю завершит сожжение чучела», — рассказали организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле установили пулемёт с блинами. Горожане заметили, что пулемёт (видимо, случайно) направлен в сторону областного правительства.