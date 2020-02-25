Париж, 25 февраля 2020, 08:52 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что во Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, передает BFM TV.
Оливье Веран добавил, что «на территории Франции больше нет пациентов, страдающих китайским коронавирусом».
«Больше нет распространения коронавируса. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он больше не заразен и смог вернуться домой», — добавил Оливье Веран во время пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о крупном заказе несколько десятков миллионов защитных масок.
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