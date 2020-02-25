Париж, , 08:52 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что во Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, передает BFM TV.

Оливье Веран добавил, что «на территории Франции больше нет пациентов, страдающих китайским коронавирусом».

«Больше нет распространения коронавируса. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он больше не заразен и смог вернуться домой», — добавил Оливье Веран во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о крупном заказе несколько десятков миллионов защитных масок.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Франции заказывает миллионы защитных масок