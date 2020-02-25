Нур-Султан, , 08:50 — REGNUM Материальный ущерб от деятельности трех финансовых пирамид в Казахстане превысил 5 млрд тенге ($13,3 млн). Об этом 25 февраля заявил журналистам начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов после заседания правительства.

По его словам, правоохранительные органы возбудили 22 уголовных дела по фактам мошенничества со стороны трех компаний: «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный заем».

Адилов добавил, что в рамках расследования уголовных дел разыскиваются десять человек, в том числе учредители этих трех компаний. Под арестом находятся 13 человек, добавил глава следственного департамента.

Напомним, 21 февраля десятки людей собрались у офисов «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард» в нескольких городах Казахстана. Люди требовали вернуть вложенные средства.

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