Москва, , 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор опубликовал правила выбора качественных молочных продуктов. При покупке молочных продуктов нужно быть очень внимательным, сообщается на сайте ведомства.

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Обязательно нужно обращать внимание на состав продукта, наименование, срок годности и на упаковку. Если она повреждена, это может привести к порче молочных продуктов. Все продукты должны храниться при температуре, указанной на упаковке.

Также нельзя покупать молоко у случайных продавцов и не бояться возвращать некачественный продукт. Если есть сомнения в качестве «молочки», необходимо требовать сертификат о соответствии у продавца.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 января Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности молочных продуктов.

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