Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 08:49 — REGNUM В посёлке Новые Санжары группа волонтёров из Харькова раскрасила мост в цвета украинского флага в знак поддержки сограждан, эвакуированных из Китая, сообщило 24 февраля местное издание «Новости Полтавщины».

Участники акции привезли людям, которые находятся на карантине в местном санатории, фрукты и сладости.

«В память о себе мы бы хотели покрасить мост через реку в цвета украинского флага», — рассказала одна из участниц.

«Волонтёры» оценили беспорядки в Новых Санжарах как провокацию и заявили, что не боятся эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что большинство жителей Украины не поддерживает протесты против размещения сограждан, эвакуированных из Китая.

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