Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Иран, с точки зрения распространения коронавируса Covid-19, для Грузии может быть опаснее, чем Китай. Такое заявление 24 февраля сделал глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в Тбилиси.

«Наша соседняя страна может представлять большую опасность, чем Китай», — сказал глава центра про Иран.

Он отметил, что в отношении всех, кто в последние две недели побывал в Иране, стали применяться такие же меры, как и для посетивших Китай. Их осматривают и консультируют медики, и прибывшие получают рекомендацию о самоизоляции.

Гамкрелидзе также рассказал, что возможно в скором времени аналогичные меры будут приниматься в отношении к прибывшим и из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Грузии принято решение ограничить авиасообщение с Ираном. Авиакомпании теперь могут перевозить оттуда только граждан Грузии. Также некоторые меры ограничения вводят на сухопутной границе между двумя странами.

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