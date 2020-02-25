Амстердам, , 08:42 — REGNUM Депутаты нижней палаты голландского парламента от партии Христианско-демократический призыв поставили перед министр общественного здоровья Бруно Брюинзом вопрос о мерах по предотвращению распространению коронавируса в Нидерландах.

Депутаты направили министру запрос о том, какие меры он принимает в настоящий момент, должны ли быть введены ограничения на поездки и следуют ли лиц, посетивших зоны риска, обязать сообщать об этом в медицинские учреждения.

Кроме того, депутатов интересует вопрос, как страны Шенгеновской зоны координируют мероприятия по борьбе с коронавирусом. По мнению депутатов, риск вспышки вируса в Нидерландах резко возрос. Они также напомнили об уязвимости экономики в случае введение крупномасштабного карантина.