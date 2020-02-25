Екатеринбург, 25 февраля 2020, 09:01 — REGNUM Большинство камер видеонаблюдения, установленных на территории Екатеринбурга, устарело. Об этом заявил врио главы УМВД по городу Андрей Швыдченко на заседании гордумы, сообщает ИА REGNUM.
Полицейским уже не устраивает качество картинки, которое выдают устройства записи.
«Плохое качество изображения вызывает затруднения в установке личности граждан путем распознавания их биометрических данных», — сказал руководитель.
Всего системами видеонаблюдения охвачено лишь 10−15% жилых районов Екатеринбурга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские города жаловались на недостаток установленных видеокамер. Исключение составляет лишь микрорайон Академический.
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