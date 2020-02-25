Париж, , 08:37 — REGNUM Азия Биби, христианка из Пакистана, приговоренная к смертной казни за оскорбление исламской веры в 2010 году, которая провела почти девять лет в тюрьме, прежде чем её оправдали, попросила политического убежища во Франции, сообщает Le Figaro.

«Это мое желание. Я хочу, чтобы президент услышал мою просьбу», — заявила Азия Биби в эфире французской радиостанции RTL.

«Как мы всегда говорили, Франция готова приветствовать Азию Биби и ее семью во Франции, если они того пожелают», — говорится в заявлении правительства Франции.

Напомним, что Азия Биби была оправдана Верховным судом Пакистана в октябре 2018 года. Она покинула Пакистан в мае 2019 года и отправилась в Канаду, где получила вид на жительство.