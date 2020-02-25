Оттава, , 08:44 — REGNUM Жители Канады собрали $2,5 млн для родственников погибших пассажиров украинского авиалайнера, который был сбит в Иране в начале января. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

Он указал, что в специальный фонд помощи, открытый после авиакатастрофы, поступили 3,29 млн канадских долларов. При крушении лайнера погибли 57 граждан Канады.

«Спасибо за вашу щедрость!» — написал Шампань.

Как сообщало ИА REGNUM, иранские военные 8 января по ошибке сбили ракетами Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». Погибли 176 человек, это были граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, британские и шведские подданные.

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