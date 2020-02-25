Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту халатности войскового наряда в воинской части под Чимкентом, откуда сбежал младший сержант. Об этом 25 февраля заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время задержан сам военнослужащий, который вывез из части оружие, а также двое его сообщников. «Один из них помог ему вывезти данное оружие, а другой помог реализовать», — сказал министр.

Он добавил, что в отношении руководства воинской части также проводятся следственные действия, и будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля младший сержант контрактной службы сбежал из воинской части под Чимкентом, похитив огнестрельное оружие. Он был задержан в этот же день.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан сержант, сбежавший с оружием из воинской части в Казахстане