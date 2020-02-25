Нью-Дели, , 08:36 — REGNUM В результате столкновения протестующих с сотрудниками правопорядка в Индии погибли по меньшей мере четверо человек, об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди убитых трое манифестантов и один сотрудник полиции. Причиной протестов стал закон о гражданстве.

Беспорядки усилились ввиду того, что государство посетил с официальным визитом президент США Дональд Трамп.

Демонстранты забрасывали камнями силовиков, поджигали транспортные средства, разоряли прилавки.

Напомним, новый закон в Индии гарантирует право гражданства немусульманским меньшинствам, спасшимся от преследований в Пакистане, Афганистане и Бангладеш. Недовольные граждане считают, что закон направлен против мусульман.