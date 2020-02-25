Киев, , 08:33 — REGNUM 74% жителей Украины негативно восприняли протесты против размещения сограждан, эвакуированных из Уханя, сообщил 24 февраля социологический центр «Рейтинг».

Подобные протесты поддержали 15% опрошенных, 11% не смогли ответить на данный вопрос. Наиболее негативно протесты были восприняты на юге Украины (80% респондентов).

Отношение к протестам против размещения сограждан в регионах ухудшается по мере роста образования и благосостояния опрашиваемых. Жители сёл относятся к подобным протестам более позитивно, чем жители городов.

Напомним, людей, эвакуированных из Китая, в Западной Украине «отпугивали» групповыми молебнами и баррикадами, а в Полтавской области местные жители устроили беспорядки, забросав камнями автобусы с согражданами, которых привезли на карантин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ отреагировали на протесты против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Украине удалось стать Европой, правда средневековой.

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