В Ярославле установили пулемёт с блинами
В Ярославле на улице Андропова традиционно проходит выставка масленичных кукол. В этом году одним из самых интересных стал образ пулеметчика, лента которого заправлена блинами. Зрители заметили, что пулемет (видимо, случайно) направлен в сторону областного правительства.
Масленичные блины в Воронеже за год подешевели
«Индекс блинов» посчитали специалисты Воронежстата в преддверии Масленицы.
«Стоимость порции блинов обойдется в 119,49 рубля. Годом назад эта величина составила 123,43 рубля. Таким образом, за год стоимость блинов снизилась более чем на 3%», — прокомментировали в Воронежстате.
Фестиваль «Московская Масленица» стартует 21 февраля
В Москве 21 февраля стартовал фестиваль «Московская Масленица». На площадках фестиваля работают более 200 торговых и ресторанных павильонов.
Названы лучшие города России для празднования Масленицы
Самыми лучшими городами России для празднования Масленицы и праздничных гуляний в 2020 году названы Москва, Санкт-Петербург и Ярославль, свидетельствует рейтинг, опубликованный ранее аналитическим агентством «ТурСтат».