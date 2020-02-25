Масленица — старинный русский народный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Это прощание с зимой и встреча весны. Традиционным блюдом масленичного стола являются блины.

О том, как Масленицу отмечают в регионах России, а также о ценах масленичного стола читайте в трансляции ИА REGNUM.