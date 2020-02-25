Сеул, , 08:19 — REGNUM По состоянию на 9:00 по корейскому времени 25 февраля общее число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось в Южной Корее до 893 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, в стране выявили еще 60 новых случаев заражения, из которых 49 случаев были выявлены в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, пять случаев — в провинции Кёнгидо, три случая — в Пусане, два случая — в Сеуле и один случай — в провинции Кёнсан-Намдо.

По состоянию на 24 февраля от вируса в стране скончались восемь человек.

Напомним, что 23 февраля уровень эпидемиологической угрозы в Южной Корее был поднят до наивысшего, четвертого («красного») уровня в связи с угрозой распространения коронавируса.

Читайте также: В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы в связи с коронавирусом