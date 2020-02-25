Новосибирск, , 08:13 — REGNUM Причина бесконечных ОРВИ, по мнению новосибирских экспертов, не столько в самом иммунитете человека, сколько в образе жизни. Отсутствие личной гигиены вполне может стать фактором, повышающим риск подхватить вирус, пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

По словам врача-терапевта Центра новых медицинских технологий Ольги Субботиной, проблема не в иммунитете, а скорее в гигиене, экологии жизни.

«Под экологией здесь понимается не только загрязнение окружающей среды, а экологичность той среды, в которой мы пребываем. Помещение надо проветривать, руки — мыть. У нас пренебрегают ношением масок, — уточняет Субботина. — Например, в Японии есть культура масочного режима, люди не стесняются надевать их во время эпидемий, там даже выпускают дизайнерские раскрашенные маски, которые становятся уже неким имиджевым элементом. В России, к сожалению, не так. Кроме того, неэкологично ведут себя заболевшие люди, которые с температурой приходят на работу. Если бы на всё это обращали внимание и все принципы гигиены соблюдались, заболеваемость была бы совершенно другая».

Старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, кандидат биологических наук Сергей Кулемзин отмечает, что большая доля заражения вирусными инфекциями в сезоны эпидемии происходит не воздушно-капельным путём, а через немытые руки.

«Мало их мыть только перед едой. Заражённый человек почесал нос или чихнул в руку, потом вы коснулись поверхности, которой он касался, потрогали глаз или губы — и всё, инфекция уже ваша. В воздухе вирусов скапливается гораздо меньше, и они там быстро гибнут, а через руки можно получить сразу концентрированный их сток», — рассказал Кулемзин.