Ульяновск, , 08:12 — REGNUM В Ульяновской области начался сбор подписей за присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам оргкомитета «Победы».

С инициативой о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблести» выступила городская общественная организация по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов. В связи с этим был начат сбор подписей среди жителей, в том числе разрабатываются интернет-площадки — в частности, в сосцсетях. Подписи также будут собираться на массовых мероприятиях.

В числе первых подписался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отметив, что факты героизма земляков подтверждаются многочисленными архивными материалами. Так, по его словам, во время Великой Отечественной войны каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, а каждая четвертая шинель из сукна произведена на ульяновских фабриках.

Ветеран труда, председатель совета ветеранов Ульяновского автомобильного завода Анатолий Лазарев рассказывает, что в годы войны особенно отличились женские бригады, «работницам в которых было по 16−17 лет, показывали чудеса отношения к производству» — они трудились по 12−14 часов. В 1942 году на автозаводе стали собирать автомобили ЗИС-5 — всего за годы войны было отправлено на фонт порядка 7,8 тыс. транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил с инициативой о введении почётного звания «Город трудовой доблести». На звание могут рассчитывать города, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. При этом в «Городе трудовой доблести» должны будут принять меры по сохранению военно-исторического и трудового наследия, по патриотическому воспитанию.

Напомним, в 2020 году отмечается 75-летие Победы, в России объявлен Год памяти и славы.

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