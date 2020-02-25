Магадан, Магаданская область, , 08:25 — REGNUM По итогам работы в 2019 году отделом ЗАГС в Магадане зафиксировано рождение 996 малышей. При этом мальчиков — 507, а девочек — 489. В десяти случаях родились двойни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Родители для новорождённых чаще всего выбирали имена такие, как Михаил, Артём, Александр, Алексей, Иван, Дмитрий, Никита, София, Дарья, Мария, Ксения, Есения, Полина, Дарина, Милана.

Также не забыты и редкие, необычные имена: Ширали, Хикматилло, Николози, Арсалан, Мухаммадамин, Эмиль, Лорена, Мелита, Адель, Эгесихора, Милада, Иллария, Луна, Миласлава, Теона, Аурелия и Камелия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в отделах ЗАГС на Алтае зарегистрировано 3025 новорожденных.