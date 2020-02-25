Кондинский район, Югра, , 08:04 — REGNUM В Кондинском районе Югры запущены водоочистные сооружения (ВОС) в селе Леуши. ВОС были возведены в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На строительство водоочистных сооружений в Леушах было направлено свыше 65,5 млн рублей.

Мощность ВОС — 200 кубометров в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой 95 жителей села, школу-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детский сад и местную среднюю школу.

Кроме того, пуск водоочистных сооружений позволит создать условия для строительства жилых домов общей площадью 890 кв. м ежегодно и обеспечит водоснабжением цех по переработке мяса.

Отметим, что, по данным переписи населения 2010 года, в селе Леуши проживало около 1 200 человек.

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