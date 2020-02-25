Карпинск, Свердловская область, , 08:02 — REGNUM Свердловская прокуратура начала проверку по факту отравления в Карпинске шестерых членов детской хоккейной команды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Предстоит выяснить, были ли соблюдены при приготовлении пищи санитарно-эпидемические требования, уточнить обстоятельства отравления и т. д.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы, образцы приготовленных блюд, а также смывы с оборудования. Идут исследования. В случае наличия оснований будут приняты должные меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло 23 февраля в местном кафе. Дети приехали из Нижнего Тагила на соревнования.

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