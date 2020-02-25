Пекин, , 08:00 — REGNUM В Китае за пределами Хубэя всего 9 человек заразились новым коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 508 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Китае за прошедшие сутки. Из них 499 приходится на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй. На столицу Хубэя города Ухань приходится 464 заразившихся. Сутками ранее за пределами Хубэя было выявлено 11 заразившихся, а еще ранее — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся новым коронавирусом в Китае — 77 658 человек, а общая смертность достигла 2664 человек за все время эпидемии.