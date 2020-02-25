Ухань, Китай, , 07:55 — REGNUM В эпицентре эпидемии коронавируса китайской провинции Хубэй выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусом и 68 смертей от вызванной им пневмонии, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, всего в регионе зафиксировано 64 786 случаев заражения новым коронавирусом, а общее число смертей достигло 2536 в регионе. В столице провинции городе Ухане выявлено 464 новых случая заражения и 56 смертей. Всего в городе 47 071 человек заболел коронавирусной пневмонией и 2043 человека скончались от нее.

Всего 2116 человек за прошедшие сутки в регионе были выписаны из больниц после выздоровления, а общее число переболевших коронавирусом нового типа достигло 18 854 человек. Среди 37 896 госпитализированных пациентов 7090 находятся в тяжелом состоянии, а 1585 — в критическом.