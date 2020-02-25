Пекин, , 07:41 — REGNUM Доход китайского технологического гиганта компании Huawei достиг 850 млрд юаней (около $121 млрд) в 2019 году, что на 18% выше, чем годом ранее, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщил генеральный директор потребительского сектора Huawei Юй Чэнгун, бизнес компании показывает высокую эффективность и по целому ряду направлений наблюдается стремительный рост. Так, отгрузки смартфонов за прошедший год превысили 240 млн единиц, что является вторым показателем в мире. Также почти на 200% выросли и продажи персональных компьютеров, а также беспроводных аудиоустройств.

К январю текущего года отгрузки 5G-смартфонов компании превысили 10 млн единиц. Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei представила обновленный смартфон с гибким экраном Mate Xs.

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