Амстердам, , 07:27 — REGNUM За минувшие полгода Нидерландские железные дороги выплатили 32 миллиона евро жертвам депортаций во время Второй мировой войны или их родственникам.

Компенсации выплачены 4000 подателей исков, среди которых 600 человек — жертвы депортаций. Остальные иски были поданы родственниками депортированных. Иски могут быть поданы вплоть до 5 августа с. г.

Во время немецкой оккупации Нидерландские железные дороги перевезли около 100 000 евреев и цыган в концентрационные лагеря на территории Нидерландов. Позднее бóльшая часть их была переведена в лагеря смерти. Оккупационные власти платили Нидерландским железным дорогам за осуществление транспортировки.