Березники, Пермский край, , 07:30 — REGNUM В Пермском крае широкий резонанс вызвал видеоролик, размещенный в интернете, с кадрами, где фельдшеры скорой помощи тащат пациента до спецмашины по обледенелому асфальту без использования носилок. Комментаторы не исключают, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пришла в ужас от увиденного. Несомненно, проверим данную информацию. Но и без результатов проверки могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — отреагировала министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, оставив запись на своей странице в Instagram.

Глава Минздрава также заявила, что сейчас чиновники проводят проверку. О ее результатах будет информация позже.

Стоит отметить, что пермяки в интернете оставляют свои комментарии относительно ситуации. И они — в поддержку фельдшеров. Пользователи возмущаются тем, что наказанию подвергли медиков, тогда как наказывать надо пьяных пациентов. Из-за них, по мнению комментаторов, людям, нуждающиеся в срочной помощи, приходится долго ждать врачей.

В ответ Оксана Мелехова подчеркнула, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. «Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — сказала она.