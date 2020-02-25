Горно-Алтайск, , 07:21 — REGNUM В интернете набирает обороты петиция против проведения фестиваля Khan Altay в Горном Алтае. Как поясняют её авторы, место, выбранное для его проведения московской фирмой Space of Joy Community (напротив слияния рек Аккем и Катунь), является священным для местных жителей.

«Три сцены с мощными динамиками, световое шоу, кинотеатр под открытым небом, ярмарка, туалеты, палаточная зона на 1000 человек — вот что планируется. Для этого вырубят растительность на отведенной территории, вытопчут растения-эндемики, оставят горы мусора, загрязнят воды рек. Будут беспрестанно работать дизель-генераторы.

На другом берегу реки — территория природного парка «Белуха». В этих местах обитает множество диких животных, у которых в конце июня появляется потомство. А по ним «ударят» световым шоу и танцевальной музыкой! Это место не рассчитано на такую антропогенную нагрузку. Что от него останется после фестиваля?» — задаются вопросом авторы.

Они просят перенести проведение фестиваля из запланированного организаторами места в более приспособленное. За четыре дня петицию подписали более 5,5 тысячи человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваля Khan Altay проводился на Алтае и ранее. И каждый раз не обходится без скандалов. Так, летом 2008 года Khan Altay проводили в день солнечного затмения в Онгудайском районе Республики Алтай. Были задержаны 11 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Это жители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ижевска и Бийска. Общий вес изъятых наркотиков составил около четырёх килограммов.

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