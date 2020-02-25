Красноярск, , 07:09 — REGNUM С рабочим визитом в Красноярск 25 февраля прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, Радионова в настоящее время находится с губернатором Александром Уссом.

По сообщениям местных массмедиа, рабочий визит начался с посещения Караульной горы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с тяжёлой экологической ситуацией. Периодически над столицей края опускается густой смог. Объявляются неблагоприятные метеоусловия — так называемые режимы «чёрного неба». Экологи винят в сложившейся ситуации промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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Ранее стало известно, что краевые власти позвали в Красноярск Светлану Радионову.

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