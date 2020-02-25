Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми на территории завода им. Шпагина снесли здание, построенное в конце XIX — начале XX века, сообщают интернет-ресурсы.

Снос объекта объясняют тем, что земельный участок под ним необходим для других целей. Стоит отметить, что в историческом здании изначально находилась лаборатория Главных железнодорожных мастерских, а впоследствии — заводской здравпункт.

По словам руководителя пермского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елены Гонцовой, здание не являлось статусным. «Внешний облик значительно изменен. Надо понимать, что не все, что старое, — ценное», — сказала она, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание завода им. Шпагина куплено за счёт краевого бюджета в 2017 году. Власти заявили, что на площадке появится культурный кластер.

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