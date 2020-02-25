Орск, Оренбургская область, , 06:28 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области закрыли школу 54. Здание находится в аварийном состоянии. Из-за трещины на фасаде учащимся и работникам образовательного учреждения категорически запрещено находиться внутри здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

С 25 февраля образовательный процесс для учеников аварийной школы проходит на базе детского сада и школы 26.

Как отметили в мэрии детсад входит в структуру школы 54. Дошкольное учреждение расположено поселке Новоказачий. Здание недавно пережило капремонт. На базе детского сада учебный процесс оргнахизован для 62 первоклассников. Доставлять детей в образовательное учреждение будет школьный автобус.

Остальные дети учатся на базе школы 26. Занятия будут проходить в две смены.