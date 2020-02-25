Токио, , 06:14 — REGNUM Пожилой японец Ватанабе Читэцу, ставший недавно самым старым жителем Земли, скончался в возрасте 112 лет, сообщает The Mirrow.

Как стало известно, титул старейшего жителя планеты Читэцу получил всего 11 дней назад после кончины своего соотечественника Масазо Нонаки, который умер в возрасте 112 лет и 266 дней. Читэцу от своего 113 дня рождения (5 марта) отделяло менее месяца.

Однако никому пока еще не удалось побить рекорд долголетия, установленный японцем Джироемоном Кимурой, умершим в возрасте 116 лет и 54 дня в июня 2013 года.

По словам родственников Читэцу, секретом его долголетия была улыбка и добрый нрав.