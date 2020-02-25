Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Новосибирской области провели рейд по торговым точкам для пресечения продажи некурительной никотинсодержащей продукции. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, бестабачные никотиновые смеси реализуются, как аналог снюса, оборот которого на территории РФ запрещён.

С 20 декабря 2019 года по 13 февраля 2020 года проведено 1 796 проверок, по Новосибирску проверены 1 086 объектов. Были проверены 72 партии 630 единиц никотинсодержащей (пищевой) продукции различных наименований. Никотинсодержащая продукция обнаружена на 17 предприятиях мелкорозничной торговли Новосибирска и Новосибирской области.

«В 100% случаев выявлено нарушение — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность. Вся обнаруженная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. По фактам изъятия продукции из оборота направлены материалы для рассмотрения с суд», — уточнили в ведомстве.

Было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Материалы в отношении шести торговых точек переданы для рассмотрения в суд. По данным на 20 февраля 2020 года административные меры приняты в отношении двух субъектов: штраф в размере 30 тыс. рублей.

В региональное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области направлен 21 материал о выявлении в обороте никотинсодержащей продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью населения. Информация также направлена и в прокуратуру.