Токио, , 05:46 — REGNUM Рост числа зараженных коронавирусной пневмонией в Японии, в том числе среди учащихся и учителей школ, может потребовать закрытия учебных заведений, заявил на пресс-конференции министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагикуда.

Обратившись к журналистам по итогам заседания правительства, министр заявил о необходимости закрытия школ в том случае, если в соответствующем районе будут выявлены инфицированные коронавирусом больные. Решение о закрытие школы может быть принято на уровне муниципальных властей или администрации школы.

Хагикута также потребовал от учителей проявления гражданской ответственности и призвал уходить на больничный при первых симптомах заболевания.

Напомним, на текущий момент число инфицированных коронавирусом в Японии составляет 851, более 600 из которых — пассажиры стоящего на карантине в порту Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess.