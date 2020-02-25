Ухань, Китай, , 05:15 — REGNUM В Китае выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 71 смерть от этой инфекции за прошедшие сутки, сообщили 25 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из всех смертей 68 приходятся на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй, два человека скончались в провинции Шаньдун и один — в провинции Гуандун. Еще 530 человек попали под подозрение на заражение по всему Китаю.

Кроме того, 2589 человек за прошедшие сутки покинули госпитали после выздоровления, а число тяжелых случаев сократилось на 789 до 9126. Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 77 658 на конец дня 24 февраля, а общая смертность достигла 2664 человек за все время эпидемии.

Всего 27 323 человека были выписаны из госпиталей после выздоровления по всей стране. 2824 человека находятся под подозрением на заражение. В Гонконге выявлен 81 подтвержденный случай коронавируса, в 10 случаев подтверждено в Макао и 30 — на Тайване.