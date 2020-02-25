Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Родители больных фенилкетонурией детей вышли на пикет в Новосибирске. Они хотят добиться, чтобы срок инвалидности по этой болезни повысили с сегодняшних 14 лет до 18 лет.

По данным «Новосибирских новостей», возле театра «Глобус» на пикет собрались 11 человек.

Отметим, что фенилкетонурия — генетическое заболевание, при котором нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, хлеб из пшеницы, бобовые и сою.

В Новосибирске проживает около сотни детей с таким заболеванием. По словам родителей, несмотря на право получать бесплатные лечебные продукты, они предоставляются не в полной мере.