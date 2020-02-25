Биробиджан, , 04:47 — REGNUM Региональное управление Пенсионного фонда РФ в Еврейской автономной области объединят с Хабаровским. Управленческие функции уйдут в Хабаровский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПФР РФ.

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Таким образом, отделение ПФР РФ в ЕАО лишается самостоятельного статуса — после слияние основные управленческие функции отойдут в соседний субъект. В социальных сетях ЕАО в этой связи граждане принялись делать выводы о возможном скором слиянии области с Хабаровским краем, в состав которого она входила до 1993 года.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты не раз предрекали Еврейской АО слияние с каким-то из соседних регионов — либо с Хабаровским краем, либо с Амурской областью. Многие специалисты сходятся во мнении, что как экономически самостоятельный субъект ЕАО не жизнеспособна.