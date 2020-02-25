Новосибирск, , 04:14 — REGNUM Новосибирскстат составил демографический портрет защитника отечества Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального органа статистики, в регионе на 1 января 2019 года проживало 1 300,1 тыс. мужчин, это 46,5% всего населения области.

«В среднем на 1 тысячу женщин приходится 871 представитель мужской части населения области. Ежегодно на 1тысячу девочек рождается в среднем 1 055 мальчиков», — уточняет Новосибирскстат.

Средний возраст новосибирских мужчин — 37 лет, ожидаемая продолжительность жизни при рождении 66,4 лет.

Уточняется, что в структуре населения в целом, и мужском, в частности, наблюдается тенденция к старению - возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние семь лет выросла на 17%.