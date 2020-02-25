Наньчан, Китай, , 04:03 — REGNUM Полиция провинции Цзянси на востоке Китая раскрыла десятки преступлений, связанных с незаконной торговле дикими животными, и арестовала 39 подозреваемых, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

У арестованных было изъято 819 диких животных и 100,6 кг продуктов из них, которые предназначались к незаконной продаже. Все эти животные принадлежат к видам, находящихся под защитой государства. Местные власти также заявили об усилении надзора за эпидемиологической обстановкой на местных рынках.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР принял решение во время заседания на прошедшей неделе полностью запретить незаконную торговлю дикими видами животных и предотвратить их потребление в пищу в целях недопущения распространения нового коронавируса.