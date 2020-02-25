Куньмин, Китай, , 03:55 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая власти страны намерены проложить скоростную маглев-линию с целью связать столицу региона города Куньмин и распложенный в горах города Лицзян, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Заместитель директора Юньнаньского провинциального департамента комиссии реформы и развития Чжоу Миньсинь заявил, что скоростная система маглев-линии разработана для движения с максимальной скоростью более 350 км/ч на протяжении 430 км. Ожидаемый уровень инвестиций в проект должен превысить 100 млрд юаней ($14,2 млрд).

В настоящее время пассажирам железной дороги, следующим из Куньмина в Лицзян приходится делать петлю через города Дали. При этом, ограниченная пропусная способность железной дороге не способна удовлетворить растущий спрос на перевозку грузов и пассажиров.

Город Лицзян знаменит своими причудливыми городками в снежных горах Юйлун. И Куньмин, и Лицзян при этом являются популярными пунктами назначения для внутренних туристов в Китае.