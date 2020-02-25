Хайнань, Китай, , 03:32 — REGNUM В Китае подвергают резкой критике действия японских вирусологов, отвечающих за организацию карантина на лайнере «Diamond Princess». Само судно уже назвали «чумным лайнером», а туристов, разъезжающихся с него по всей планете, «послами смерти».

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Официальный русскоязычный портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, в частности, выступил с резкой критикой японских властей, которые, по мнению авторов, действуют крайне непрофессионально и не обеспечивают карантинные мероприятия с самого начала выявления на борту инфицированных коронавирусом пассажиров, в должной мере.

«Эпидемии помогли японские вирусологи, на удивление непрофессионально проведшие карантин на круизном лайнере «Diamond Princess». В результате «чумной круиз» разослал по разным странам «послов смерти», — сообщило издание.

Хайнань Лайф перечислил страны, в которые прибыли туристы с лайнера и в которых теперь выявляют всё новые случаи болезни — Израиль, Великобритания, есть один гражданин Ирландии, также находящийся сейчас в Великобритании.

Общее число заболевших на лайнере туристов достигло 691 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай постепенно справляется с коронавирусом, но болезнь выявляют уже в других странах. Власти Южной Кореи объявили наивысший, «красный» уровень угрозы — число заболевших достигло 600 человек. 43 инфицированных выявлены в Иране, в Италии за сутки число выявленных больных выросло с 4 до 152 человек.