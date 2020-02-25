Ухань, Китай, , 03:09 — REGNUM Почти 90% деревнях близ города Сяньнина недалеко от Уханя, столицы провинции Хубэй и эпицентра нового коронавируса в Китае не выявлено ни одного нового случая заражения, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

В орбите города насчитывается 857 деревень, где не выявлено случаев заражения новым коронавирусом, что составляет 89,18% от их общего числа, сообщил мэр Сяньнина Ван Юаньхэ во время пресс-конференции 24 февраля.

В Сяньнине уже 11 человек погибли от коронавируса и 445 человек были выписаны из больниц по факту выздоровления. Город принимает целый ряд мер профилактики и контроля за распространением эпидемии коронавируса. В городе создано 91 место для изоляции больных.

Всего же в Сяньнине на текущий момент выявлено 836 заразившихся новым коронавирусом, включая 10 человек в критическом состоянии.