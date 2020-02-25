Прага, , 03:06 — REGNUM Поездки в регионы Италии, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной пневмонией, могут представлять опасность для граждан. Соответствующее заявление распространил МИД Чехии.

В ведомстве напомнили о том, что на севере Италии, в частности в провинциях Ломбардии и Венето зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

«Мы рекомендуем вам внимательно следить за текущей информацией перед поездкой в вышеупомянутые регионы», —рекомендовали во внешнеполитическом ведомстве Чехии, отметив, что власти могут принять временные меры, касающиеся блокировки движения транспорта, кроме того прибывающие из зараженных регионов Италии граждане могут быть помещены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавирусной пневмонии в Италии скончались семь человек, более 220 заражены.