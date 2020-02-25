Пекин, , 02:25 — REGNUM У 34 заключенных и сотрудников тюрьмы в провинции Чжэцзян на востоке Китая выявлен коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Тюрьма «Шилифэн» города Цюйчжоу провинции Чжэцзя была блокирована, пациенты получают медицинскую помощь. В местном департаменте юстиции сообщили, что коронавирус выявлен у сотрудника полиции 29 января после того, как он побывал с визитом в Ухане, эпицентре эпидемии в период с 14 по 19 февраля. Однако, он намеренно скрывал этот факт. Уже 31 января симптомы вируса начали проявляться у других людей в тюрьме.

Полиция инициировало расследование по делу о заражении офицером полиции других людей в тюрьме коронавирусом. Все больные и находящиеся под подозрением на заражение, были помещены под карантин и медицинское наблюдение.