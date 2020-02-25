Нанкин, Китай, , 02:13 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая раскрыла дело об изнасиловании и убийстве 28-летней давности благодаря прорыву в технологиях исследования ДНК, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

В бюро общественной безопасности Нанкина сообщили во время пресс-конференции, что 54-летний водитель по фамилии Ма был арестован 23 февраля и полностью сознался в совершенных преступлениях. 24 марта 1992 года тело студентки медицинского университета по фамилии Линь было найдено в шахте университетского здания, что потрясло весь Китай. Вскрытие показало, что перед смертью она была изнасилована.

Сотни сотрудников полиции были мобилизованы для проведения расследования, в котором приняло участие 15 тыс. человек. Однако, дело так и осталось нераскрытым. В феврале 2020 года полиция города применила современные технологии больших данных для теста ДНК. Тест вывел следователей на гражданина Ма, проживающего в Нанкине. Тест ДНК полностью совпал с биологическим материалом убийцы.