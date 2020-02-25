Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп похвалил работу Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса и отметил, что власти США контролируют ситуацию. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«Коронавирус находится под очень сильным контролем в США», — заявил Трамп, подчеркнув, что Вашингтон находится во взаимодействии со всеми странами по этому вопросу.

Работу ВОЗ президент США назвал «очень усердной и очень умной». Американский лидер отметил также стабилизацию на фондовых рынках, которые, по его мнению, «начинают выглядеть очень хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США Томас Филипсон заявил о приувеличении значения коронавируса, поскольку сезонный грипп убивает приблизительно 40 тысяч человек в год.

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