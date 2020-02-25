Ухань, Китай, , 01:37 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса городе Ухане в центральной китайской провинции Хубэй планируется построить еще 19 временных госпиталей для приема заразившихся пациентов, сообщает агентство Синьхуа.

По завершению строительства 25 февраля, как ожидается, эти госпитали суммарно обеспечат город 30 тыс. койко-мест для больных, сообщил заместитель мэра Уханя Ху Ябо. Пока же в городе имеется 13 мест, переоборудованных под временные госпитали общим количеством 13 348 коек. Еще 9313 коек были предоставлены для лечения пациентов с лёгкими симптомами болезни.

Для улучшения возможностей лечения пациентов, временные госпитали будут оборудованы томографами и другим медицинским оборудованием, включая ЭКГ-мониторы. Почти 72 медицинские бригады из других регионов Китая были направлены во временные госпитали для оказания помощи свои коллегам в борьбе с эпидемией нового коронавируса.