Гуанчжоу, Китай, , 01:30 — REGNUM Фабрика по производству лицевых масок мощностью 1,2 млн единиц изделий в день была запущена в провинции Гуанчжоу на юге Китая для устранения нехватки лицевых масок на фоне вспышки нового коронавируса в Китае, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Фабрика в Гуанчжоу штампует по 1000 масок в минуту 1,2 млн масок в день. Считается, что она является самой быстрой в мире, сообщили в Муниципальном бюро промышленности и технологий Гуанчжоу. Автоматизированная линия начала свою работу 19 января.

Она была переориентирована с производства гигиенических салфеток и подгузников на производство масок. На это ушло пять дней и еще два дня потребовалось на устранение неполадок, сообщил заместитель генерального директора компании Guangzhou Xingshi Equipments Co., Ltd.

Компания планирует запустить еще две линии по производству лицевых масок до конца февраля и еще десять в марте текущего года.

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